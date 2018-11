L'année 2017 ne fut pas une grande année pour la marque Xbox avec l'annulation de Scalebound, et les multiples reports. Bien que la sortie de la Xbox One X à laissé entrevoir une lueur d'espoir pour la suite. Et cette suite c'est 2018, une année qui sera a jamais marquer par le réveil de Microsoft et qui montre que l'avenir ne se fera surement pas sens eux.MICROSOFT PEAUFINES SES ARMESLa mission n’était pas simple et pourtant d'entrée Microsoft lâche une bombe: Tout les jeux First Party's seront disponible Day One dans leur tout nouveau service: Le Xbox Game Pass. Le début du Netflix du jeux vidéo ?Une annonce qui pour beaucoup n'avait l'air de rien et pourtant elle aura largement conditionné la suite de l'année chez Xbox. Matt Booty ancien CEO de Midway, homme derrière le rachat de Mincraft devient chef de Microsoft Studios une annonce qui semblait en dire long sur la nouvelle politique de rachat qui allait venir par la suite.Lors de la fermeture soudaine de Lionhead en 2016 et l'annulation pur et simple de Fable Legends beaucoup pensaient qu'on ne reverrait plus la franchise Fable et qu'elle était morte et enterré... C’était mal connaitre la capacité de réaction du géant américain.On apprend plus tard dans l'année par des sources solides, que le jeu serait en développement chez Playground Games (qui on le savait développait un RPG- Action Open World sans plus de précision) et que Microsoft aurait sortie les gros moyen.Toujours dans l'ombre on sait qu'un jeu Perfect Dark est en développement.Toujours en ce mois de Janvier 2018 on apprends par Klobrille que le retour de Perfect Dark était bien d'actualité au sein de Microsoft et qu'il serait développé par un studio tiers et une équipe réduite de The Coaltition (Gears Of War).Il y a quelques semaine Microsoft dépose la marque Perfect Dark pour la deuxième fois en 1 an. De quoi renforcé d’avantage la rumeur. Une sortie au Lineup de la Xbox Scarlett afin de réédité le coup de la Xbox 360 ?SEA OF THIEVES ET STATE OF DECAY 2 CARTONNENT !Sea Of Tieves et State Of Decay 2 seront à jamais les premiers jeux First Party's à débarquer sur le Xbox Game Pass. Les deux jeux totalise officiellement plus de 4 millions de joueurs. De quoi renforcer la nouvelle politique du géant américain en misant le paquet le Xbox Game Pass ?Avec Hungering Deep qui mettait les joueurs au prise avec le légendaire Mégalodon, The Cursed Sail's avec le Bateau Fantôme et Forsaken Shores une nouvelle zone volcanique et le tout fraîchement annoncé mode Arena en PVP pour Sea Of Tieves le pack Day Break et Zed Hunter pour State of Decay 2. Microsoft montre qu'ils mettent le paquet niveau suivie de leur jeux.E3 2018: LE DÉBUT D'UNE ÈRE ?D'entrée Microsoft frappe avec Halo Infinite le futur épisode canonique de la franchise phare de la Xbox. Avec son tout nouveau moteur le "SlipsSpace Engin" et le theme légendaire du premier trailer de Halo 3. Il en fallait pas plus pour mettre les fans et la salle en ébullition.Des les premières secondes de son annonce on suffit pour Forza Horizon 4 qui a montré qu'il était le nouveau patron de la gén en ce qui concerne les jeux de course.Phil Spencer le Head of Xbox annonce fièrement lors de la conférence l'acquisitions de 5 nouveaux studios First Party's. Du jamais vu dans l'histoire de l'E3.Darrell Gallagher ancien CEO de Crystal Dynamics qualifié de visionnaire du JV par Phil Spencer durant l'E3 et responsable du reboot de Tomb Raider en 2013 mènera The Initiative pour un projet "AAAA".Le très attendu Ashen arrivera en DAY ONE sur le Xbox Game Pass.La Next Xbox à été teasé durant la conférence et c'est Phil Spencer en personne qui nous apprend que c'est l’équipe en charge derrière la Xbox One X qui travaille actuellement dessus. Ce qui augure du bon pour la "Xbox Scarlett".Vous l'aurez compris Microsoft aura pleinement reussi leur E3 2018 avec un contenue danse, et en rassurant totalement sur l'avenir de la marque. Considéré par la presse et les sondages comme la meilleur conférence de cette édition."LA XBOX SCARLETT !"L'E3 terminé, les rumeurs reprennent de plus belles et cette fois ça concerne directement la Next gen de Microsoft. Puisque on apprends par le très renseigné Brads Sam que Microsoft travaille actuellement sur deux déclinaison de sa Next Gen appelé en interne Xbox Scarlett. D’après lui une console Classic au prix de 399/499$ et une autre à 99$ entièrement orienté Cloud/Streaming seraient dans les tuyaux. Les infos corrobore avec le streaming qualité console venter par Spencer durant la conférence E3.LA FOLIE FORZA HORIZON 4LES JEUX JAPONAIS EN (JUMP) FORCE ?Jump Force, Sekiro, Code Vein, Shining Resonnance, Valkyria Chronicle 4, Shenmue HD I&II, Monster Hunter World, Nier Automata, Soul Calibur 6, Ace Combat 7, Tales Of Vesperia remaster, Kingdom Heart III, Devil May Cry V, Attack on Titan 2, Naruto to Boruto, Dragon Ball Z Fighter, One Piece : World Seeker, Sword Art Online Fatal Bullet, Dynasty Warrior 9, Les Final Fantasy's. Il y a du mieux coté développeurs japonais sur Xbox.Durant le TGS, Phil Spencer a fait un voyage au japon pour parler avec des "développeurs japonais" . D'autres jeux nippons a prévoir en 2019 sur Xbox ?PROJECT X CLOUDMicrosoft possède ses propre câbles sous marin et actuellement seul Google peut répondre à la firme de Redmond sur le terrain du cloud et du jeu en Streaming qualité console. Bien que le Project X Cloud semble aller beaucoup plus loin puisque moins de ressources sont nécessaire pour faire tourner les jeux. De bonne augure pour la Xbox Scarlett ?LE RETOUR DES XOMicrosoft soigne sa communication en annoncant un show annuel dédiés aux fans avec son lots d'annonces.LA XBOX ONE X TOUJOURS PLUS HAUTAvec des jeux comme Shadow of The Tomb Raider, Fallout 76, Forza Horizon 4, The Witcher 3, Hitman 2 et la liste est longue la Xbox One X montre définitivement qu'elle est la console la plus puissante du marché.Avec ses 12 Go de RAM et sa puissance de 6 teraFlops la Xbox One X semble passer à la vitesse supérieur en 2018 comme le démontre Red Dead Redemption 2 ou le futur Metro Exodus déjà annoncé en 4K Natif. La PS4 Pro de Sony de peut définitivement plus suivre.Le XBOX GAME PASS DE PLUS EN PLUS ATTRACTIF.Durant le XO18, Microsoft à matraqué son show avec le Xbox Game Pass en ajoutant 16 nouveaux titres. Des jeux comme Hellblade, PUBG, ORI ont fait leur apparition.Void Bastards a fait sensation durant le XO18. Le jeu sera disponible Day One sur le Xbox Game Pass.Crackdown montre enfin son mode multijoueurs PVP et les retour de JV.COM ou encore Windows Central sont plus encouragent a noter que le mode tourne en 60 FPS d’après ces derniers.Le DLC de Forza Horizon 4 se dévoile, et sera d'aprés Playground Game l'environnement le plus extrême jamais vu dans un Forza Horizon.Matt Booty en personne, annonce l'acquisition de Obsidian Entertainment et Enxile Entertainement. Deux studios pour jeux RPG qui montre que Microsoft ne vise pas le grand public mais bien les Gamers. Avec le RPG Open World de Playground Games, Obsidian et Enxile l'avenir coté RPG s'annonce des plus prometteur sur Xbox.JUMP IN, LE RETOURDans leur dernière publicité, Microsoft reprennent leur emblématique slogan de l’ère Xbox 360: "JUMP IN". Comme un symbole d'une renaissance et qui rappelle sans aucun doute l'age d'or de la marque XBOX.