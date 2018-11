Celui qui s’est forgé une réputation en or avec des titres tels qu'Half-Life ou Counter Strike a quelque peu mis le développement de jeux vidéo de côté depuis des années au profit de sa plateforme Steam et de quelques jeux de cartes. Mais nous découvrons aujourd'hui, via une source anonyme du réputé UploadVR, que l'entreprise pourrait faire un retour en force d'une manière assez inattendue dans les mois à venir.



Comme nous pouvons le voir avec les images ci-dessous, la société serait actuellement en train de préparer son propre casque de réalité virtuelle afin de venir livrer bataille aux acteurs déjà présents sur le marché. Ce casque proposerait un angle de vision à 135 degrés avec la même résolution que celle du Vive Pro.



Pour être sûr de marquer les esprits lors de son lancement, le casque serait livré en compagnie de manettes à tenir dans les mains ainsi qu'une expérience VR basée sur l'univers d'Half-Life. Une chose est sûre, si cette nouvelle venait à se confirmer dans les jours qui viennent, le secteur de la VR pourrait bien repartir de plus belle.

