Note 15 / 20

J’enlève 5 point pour le gameplay Rockstar est capable de beaucoup mieux car le gameplay c’est le jeu.



Les –

Système de couverture nul et bugé

Devient lassant quelque fois

Les longs trajets

Bug lors des cinématiques

Certains perso de la bande sans intérêt

Gunfight moyen ( askip mieux en visée libre)

Rythme irrégulier ( on a la hype puis sa redescend puis sa remonte puis sa redescend )

Gameplay rageant, pas précis

Combat à main nu et couteau nul nul nul

Phase d’infiltration raté : IA allié pas top

Trop scripté ?

Gunfight à cheval moyen

Pas de maison close

Pas de VF





Les +



On est plongé dans ce monde des hors – la – loi et on n’en ressort plus Ambiance top top top

Bande son exceptionnel, marquant

Monde ouvert grandiose le meilleur à ce jour

La représentation hallucinante de l’ouest sauvage

Claque graphique

Cinématique de toute beauté

Dialogue

Histoire

Arthur Morgan le meilleur perso de rockstar ?!

Des parties du jeu inattendu

Des missions mémorable

Le cheval

La personnalisation du perso

Sang froid

Feeling des armes

La pêche

La chasse

VO au top





Un grand jeu que tous gamer doit faire, mais le gameplay fait que ce jeu ne peut être le jeu de l’année,

Comment un studio de renom comme rockstar peut nous servir un gameplay aussi moyen même si je considère que ce red dead 2 est l’une des meilleurs productions rockstar.

Hâte de voir un autre jeu rockstar dans une vieille époque.

Pressé de retourner dans ce monde avec red dead online