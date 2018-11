Même si le système de recherche et prime parait parfois chelou, mais apparemment même si il y'a quelque petit défaut dans ce système (honneur qui baisse car on a fouillé un mec qu'on a trouvé décédé au milieu d'une foret, parex) mais au final c'est bien plus poussé qu'il n'y parait, je vous invite à voir cette vidéo (En Anglais) qui explique bien ce système:





Foxstep