Un représentant de Private Division (Take Two) a fait la déclaration suivante à Polygon :

"Nous avons hâte de publier le prochain RPG d'Obsidian Entertainment. Nous sommes impatients de partager plus d'informations sur le jeu dans un futur proche."

posted the 11/11/2018 at 03:49 PM by jenicris