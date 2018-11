Que s’est-il passé dans l’actualité en Octobre 2018 sur :

Voici un aperçu de ce que j’ai retenu personnellement :

PS4

Playstation 4

Playstation Vita

PS4

Xbox One







Hitman 2 cible son nouveau trailer :







Jump Force : trois nouveaux personnages jouables : les chevaliers Seiya de Pégase et Shiryu du Dragon de Saint Seiya ainsi que Yugi, le héro de Yu-Gi-Oh.









Just Cause 4 dévoile un peu plus son environnement avec ses décors et l’intrigue de son scénario où Rico Rodriguez explore Solísa afin de découvrir la vérité sur la mort de son père. Le lieu est sous le commandement de la milice qui se nomme la Main Noire avec à sa tête Gabriela.







Ni no Kuni II s’enrichit d’un nouveau DLC : Le dédale du Roi Fantôme avec une nouvelle histoire, des nouvelles quêtes, des équipements...







Rocket League : le Rocket ID décalé à 2019.

En effet, Psyonix à décidé de retarder le Rocket ID qui est un outil devant faciliter les parties de jeux entre les différentes consoles. Grâce au Rocket ID, nous pourrons former des groupes d'amis et inviter des amis quelle que soit leur console.



[img=300

]http://www.pcinvasion.com/wp-content/uploads/2018/09/ae475dd426714e9e7857b28f92009011d16ac98e.jpg[/img]



SoulCalibur VI : L’androïde 2B, héroïne de Nier Automata joue la guest-star en DLC.







Spider-Man : le DLC "Le Casse" est disponible pour continuer à faire l'acrobate entre les gratte-ciel de New-York.







Trine 4 est officialisé :







Enfin, Un petit extrait des derniers jeux vidéo disponibles sur PS4 :







Merci de votre attention et veuillez passer de bons moments sur Playstation 4. [/g] Hitman 2 cible son nouveau trailer :Jump Force : trois nouveaux personnages jouables : les chevaliers Seiya de Pégase et Shiryu du Dragon de Saint Seiya ainsi que Yugi, le héro de Yu-Gi-Oh.Just Cause 4 dévoile un peu plus son environnement avec ses décors et l’intrigue de son scénario où Rico Rodriguez explore Solísa afin de découvrir la vérité sur la mort de son père. Le lieu est sous le commandement de la milice qui se nomme la Main Noire avec à sa tête Gabriela.Ni no Kuni II s’enrichit d’un nouveau DLC : Le dédale du Roi Fantôme avec une nouvelle histoire, des nouvelles quêtes, des équipements...Rocket League : le Rocket ID décalé à 2019.En effet, Psyonix à décidé de retarder le Rocket ID qui est un outil devant faciliter les parties de jeux entre les différentes consoles. Grâce au Rocket ID, nous pourrons former des groupes d'amis et inviter des amis quelle que soit leur console.SoulCalibur VI : L’androïde 2B, héroïne de Nier Automata joue la guest-star en DLC.Spider-Man : le DLC "Le Casse" est disponible pour continuer à faire l'acrobate entre les gratte-ciel de New-York.Trine 4 est officialisé :Enfin, Un petit extrait des derniers jeux vidéo disponibles sur PS4 :[/g]

tags : ps4 tags :

0 Like

Who likes this ?

posted the 11/11/2018 at 02:18 PM by onykarts

L’annonce du remake de Medievil avec un retour d'entre les morts de Sir Daniel Fortesque pour affronter une nouvelle fois l’armée de Lord Zarok afin de protéger le royaume de Gallowmere suret en 4K.L’annonce des jeux gratuits du mois de novembre 2018 seront disponibles le 6 novembre 2018 pour les membres du Playstation plus :Bulletstorm Full Clip EditionYakuza KiwamiArkedo SeriesJackbox Party Pack 2Burly Men At Sea (PS Vita, Cross PS4)Roundabout (PS Vita, Cross PS4)La gamme PlayStation Hits accueille de nouveaux titres comme Uncharted Nathan Drake Collection, Metal Gear Solid V : The Definitive Experience, Until Dawn, One Piece Pirate Warriors 3 et Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4.Le changement de pseudo sur le Playstation Network : le changement serala première fois mais les suivants seront facturésen étant abonné au PlayStation Plus) avec un inconvénient car certaines données pourraient disparaître comme la sauvegarde des jeux, les trophées...Assassin’s Creed Odyssey : Bayek (assassin’s creed origins) devient recrutable en tant que lieutenant.Astrobot : un jeu PSVR qui fait fort en matière de jeu de plateforme VR.Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Spyro Reignited Trilogy en bundle réunis suretDarksiders 3 : l'aventure de Fury durera une bonne quinzaine d'heures minimum (comme le premier Darksiders) car il faut ajouter les nombreux secrets cachés dans l'aventure et les défis que proposera le jeu.Days Gone sortira plus tard que prévu pour une probable sortie le 26 avril 2019.http://withmyplayer2.com/wp-content/uploads/2018/06/Days-Gone-PS4-750x410.jpg[/img][/pos]Dead Or Alive 6 : Christie, Bass, Tina et Mila valident leur invitation au tournoi du prochain Dead Or Alive 6.