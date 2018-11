Bonjour à tous !Je dépoussière mon blog avec un article qui ne concerne pas trop les jeux vidéo, mais on fera avec !Depuis quelques temps, je cherche à archiver des choses sur Dragon Ball, DBZ, DBGT, Captain Tsubasa etc, mais provenant de vieilles sources : les VHS.Pour faire simple, je suis à la recherche d'enregistrement d'époque style Club Dorothée, AB etc. Je recherche également des enregistrements qui auraient pu être effectués à l'époque, mais au Japon. En 1986 (DB sur FUJI) et 1989-95 pour DBZ. J'ai déjà les enregistrements japonais de DBGT (1996), mais je suis toujours preneur d'autres vhs car la qualité varie beaucoup selon la conservation.Pour être franc je sais pas trop où chercher, donc je me dis qu'en postant sur quelques sites et avec le bouche à oreille, je tomberais peut être sur une personne qui a conservé ça dans un carton ou dans son grenier. A l'époque y'avait des enregistrements japonais qui circulaient (parfois même vendus), mais j'ai plus aucune traces de ces personnes et pour les autres que j'ai réussi à retrouver, elles ont tout balancé à la poubelle ...Je m'en remets donc à vous. Si vous avez des pistes, des contacts ou si vous même en possédez, n'hésitez pas à me contacter. Merci !