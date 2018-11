Bonjour à tous, j'écris cet article au sujet de Nintendo pour pouvoir discuter avec vous d'un sujet qui me passionne et non pas pour polémiquer ou affirmer que mes théories sont l'ultime vérité



(un conseil à tous ceux qui n'aiment pas les pavés: passez votre chemin.)



Un bref résumé de la situation s'impose.

La switch est sortie depuis un an et demi et elle cartonne niveau ventes ( plus de 20 millions d'unitées vendus depuis le 3 mars 2017), la 3ds continue son bonhomme de chemin ( sortie depuis plus de 7 ans tout de même) et la wii u n'a pas pu tenir le choc lors de ce début de génération face a la Ps4 et dans une moindre mesure la Xbox one.



Etant un grand fan de nintendo depuis l'enfance, je me questionne souvent sur les prochaines machines qui arriverons après ou durant le règne de la switch.(cela ne veux pas dire que je n'aime pas la switch, bien au contraire.



Aujourd'hui pour beaucoup de personnes, nintendo a trouvé sa place dans le monde actuel du jeu vidéo avec la nintendo switch a savoir une tablette de jeu hybride ayant réussi a fusionner d'une certaine manière le monde des consoles portables et celui des consoles de salon.

Évidement la suite logique serait que nintendo enterre la 3ds et se consacre a la switch pleinement afin de capitaliser sur cette nouvelle machine au succès retentissant (en sortant uniquement des versions pro ou 2, 3, 4 et ainsi de suite) et c'est ce que beaucoup de gens pensent a l'heure actuelle, appuyant comme argument que Nintendo n'a plus besoin de créer de nouveaux hardware du moment que la switch est sur le marché et qu'elle plait aux joueurs.



Ces arguments ne sont pas dénuées de sens mais a mon goût ne correspondent pas a la philosophie de Nintendo qui est une société qui a fait de son originalité et de sa capacité a innover son fond de commerce.



J'adore la switch c'est une machine formidable qui joue parfaitement son role de tablette de jeu mais j'aime autant la 3ds qui est pour moi une véritable console portable et je ne penses pas tout de même pas être le seul.



Voilà une première chose me tracasse, cela date du temps ou je suivais l'arrivée de la "NINTENDO NX"a traver les nombreuses rumeurs (2015) nintendo avait publié cette image qui avait pour but de schématiser sa future stratégie commerciale.



https://global-img.gamergen.com/nintendo-nx_09026C015C00798918.jpg



On peut y voir que la nintendo switch alors" nintendo nx" se plaçait juste a côté de la 3ds et de la wii U.

En on pouvais voir en face un smartphone, une tablette, et un pc.



Je me suis ensuite souvenu de certaines déclarations de feu satoru Iwata début 2014 à l'occasion d'une note aux investisseurs, ou il parlait de l'unification des différents systèmes et les nouvelles ambitions et la philosophie de la firme japonaise pour l'avenir.



Iwata évoque notamment dans cette note que à l'exception de la Wii qui reprenait la même architecture que la GameCube, la politique hardware de Nintendo a toujours été de repenser ses consoles d'une génération à l'autre. Une politique qui allait être amené a changer à l'avenir.



(Jai mis une traduction française du site gameblog pour ceux qui ne pratique pas la langue de Shakespeare)





"Quand nous commencerons à travailler sur la prochaine console, il sera important pour nous d'utiliser astucieusement le travail que nous avons fait avec l'architecture de la Wii U.

Bien entendu, cela ne signifie pas que nous allons utiliser exactement la même architecture que la Wiii U, mais nous allons créer une console qui pourra absorber l'architecture de la Wii U. Quand cela arrivera, les consoles de salon et les consoles portables ne seront pas tout à fait différentes, et deviendront comme des frères d'une même famille de machines.

Apple est capable de créer des appareils intelligents en modifiant divers éléments de design les uns après les autres, car la programmation ne se fait que d'une seule manière et elle est adaptée à toutes les plateformes. Apple possède une plateforme commune appelée iOS.

Un autre exemple est celui d'Android. Au fil des différents modèles, Android ne souffre pas d'un manque de jeux, car il n'y a qu'une seule façon de programmer sur Android et elle fonctionne sur tous les différents modèles de hardwares.

L'idée, c'est que les plateformes de Nintendo devraient être comme ces deux exemples. C'est la demande future des consommateurs qui déterminera si nous avons besoin d'une seule machine, et ce n'est pas quelque chose que nous avons pour le moment.

Cependant, nous espérons changer et corriger la situation où nous développons différents jeux individuellement et décevons les consommateurs avec un grand manque de titres quand nous passons d'une plateforme à une autre. Et nous croyons que nous serons en mesure de produire des résultats concrets dans le futur."



En gros ma déduction est que la ou beaucoup de gens pensent que nintendo a réussi a unifier ses plate-formes avec la switch en proposant une console a la fois portable ET salon, je pense pour ma part que nintendo n'a franchi qu'un pas avec la switch et que l'uniformisation des plates-formes aura lieux lorsque nintendo donnera a sa console portable la même architecture que la switch et pourquoi pas même d'une nouvelle console de salon.



Évidemment c'est au joueur (consommateur) de décider du succès d'éventuelles nouvelles machines et c'est précisément les propos d'Iwata.



Depuis 2 ans la switch arrive a combler le manque d'un console purement salon nintendo sur le marché du jeu vidéo mais est-ce que ce sera toujours le cas lorsque les prochaines consoles "ps5 et xbox scarlet" sortiront.



-Lorsque les standard imposeront qu'un jeu pèse minimum 150 gb et tourne a 60fps 1080p constant, la switch sera-t-elle toujours a la hauteur (beaucoup de tiers sur switch nécessite de télécharger des données additionnelle) ou une console de salon nintendo sera plus adaptée pour accueillir les jeux tiers ?



-La 3ds continue son chemin avec un grand catalogue de jeux déjà existant et quelques nouvelles sorties par ci par là mais prenons le cas de "pokémon 2019"par exemple qui sortira sur switch et pas sur une machine purement portable donc.

Nintendo arrivera-t-il a vendre des jeux pokemon (principalement a destination des enfants) sur une console difficilement trouvable à moins de 300 euros ?



Ne serait il pas logique de sortir une console a l'architecture similaire mais moins onéreuse comme une 4ds ?



-il y a autre chose il y a beaucoup de rumeurs autour de nouveau modèle de switch pro plus puissante et de taille différente.

Personnellement je n'y crois pas car après avoir vendu des joycon par palettes entière, je vois mal nintendo dire a tout les acheteurs de racheter des joycon de taille différente a peine deux ans après, ce serait le meilleur moyer pour diviser le marché à mon humble avis (nintendo a quand même, déclaré souhaiter que la switch reste sur le marché 7 ans au moins)

Du coup je vois bien la switch évoluer au travers de ses accessoires plutôt que de son hardware propre (une évolution du dock plutôt que de la tablette elle-même, pour les joueurs souhaitant jouer dans les meilleures conditions )



Ma théorie est que la switch n'est n'y le successeur de la 3ds ni celui de la wii u mais plutôt un successeur du gamepad de la wii u, et que nintendo prépare a l'heure actuelle une succession pour ces deux machines pour repondre aux différents besoins.



-pour ce qui est de la 3ds j'en suis quasiment sûr, nintendo a affirmé a plusieurs reprises qu'ils allaient continuer a développer dessus et le fait qu'ils soutiennent encore la console malgré sa durée de vie(beaucoup de gens pensent que Nintendo affirme cela uniquement dans le but de continuer à vendre des 3DS mais je pense que cela et un peu plus complexe) .



-pour la wii U c'est un peu plus compliqué vu que dans l'immédiat la switch joue tres bien le role de console de salon grace au dock, mais il est fort possible que nintendo décide d'adapter l'architecture de la switch a une console de salon du type "nvidia shield tv" d'autant plus qu'ils sont en partenariat avec nvidia.



De cette manière on aurait d'ici quelques années un écosystème nintendo qui pourrait nous proposer un large choix d'appareil :



-une console portable pour les jeux comme pokémon a destination des enfants

-une console de salon pour les jeux core gamer, metroid, xenoblade etc...

-et enfin une tablette (switch) pour ceux qui veulent le meilleur compromis



Les jeux seraient compatibles d'une console a l'autre et nintendo pourait proposer des innovations a travers des accessoires comme a l'époque de la gamecube et la gba ( micro pour MP6, bongo pour donkey konga, gyroscope etc... ).



Voilà pour ce qui est de ma théorie, je voulais l'exposer aux membres de ce site pour avoir un avis général.



Merci d'avance pour vos réponses constructives si le sujet vous intéresse.