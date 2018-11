Et bien j'ai trouvé ça correct sans être Incroyable le Rythme était assez maîtrisé mais il manquait juste une ou 2 choses un Banjo pour les 20 ans c'était le moment parfait pour l'annoncer :-( et Age of Empires 4 et Gears Tactics annoncé avec la compatibilité C/S et ça aurait été parfait. là ils ont un peut souillé ce nom " X0" qui nous à habitué a bien mieux.Mais Mine de Rien InXile et Obsidian c'est du lourd avec la 2ème équipe de Playground sur Fable ils vont avoir d'excellents RPG.Crackdown 3 est impressionnant et apporte quelque-chose d'unique et même révolutionnaire dans son mode Multijoueur géré par le Cloud de Microsoft qui procure la puissance d'une douzaine de One X pour gérer la destruction du décors et garantir une expérience fluide et sans chutes de FPS. Puis on a pas vu la campagne, le jeu sort dans 4 mois ils auront le temps de communiquer d'avantages.Sea of Thieves a peut être trouvé sa formule "fornite" prendre le concept de base et l'adapter en "Battle Royal" a sa propre sauce ils ont vraiment les moyens de faire un truc énorme avec du gameplay sur terre pour chercher des ressources et sur mer , avec des changement climatiques tempête, volcan en activité, tornades, tourbillons, etc rajouter quelques armes pour PVP comme des couteaux de lancé, un grappin a accroché au mâts pour faire des abordages tactique et aériens etc... pleins d'idée la autours ils ont moyens de pondre un bon mode.Le jeu Void Bastards ce System Shock épuré très joli visuellement avec une belle identité la surprise de la soirée en + dispo day one dans le Gamepass !Non globalement ce que j'ai vu me satisfait du contenu gratuit sur SoD2 toujours sympas a prendre, le DLC de Forza qui est le plus ambitieux jamais fais ça peut vraiment être sympas aussiMinecraft petite déception toujours pas de Super Duper pack 4K en vu...En tous cas niveaux Studio ils se mettent bien-343 I en FPS-Obsidian / InXile / Playground en RPG-Coalition en TPS-Rare en un peu touche a tout trouve des concepts originaux-Playground et Turn 10 en courses et simu-Mojang sur Minecraft-Initiative qui recrute des personnes talentueuses avec 10 ans d'expériences minimum-Ninja Theory en BTA-Microsoft Global Publishing sur des jeux comme Killer Instinct - Age of Empires - Alan Wake - Crackdown - Ori etc...Ça va envoyer du lourds quand tous ces studios seront opérationnel. Donc voilà il y a eu de bonne annonces ils ont montré que les jeux qu'ils ont sorti cette année seront suivi, ils ont confirmé leur envie de plus investir dans les first party's, ils ont montré avec Crackdown que technologiquement ils ont des outils intéressants et une ONE X au top, ils ont montré une envie de casser les barrières d'avantages et unifier console et PC avec le Clavier / Souris, un soutiens du Gamepass avec Hellblade, les 2 Ori, Crackdown 3 Campagne et Multi, Void Bastards... Mais il manquait vraiment quelques annonces pour pouvoir appeler ça un X0 et là encore ils ont fait preuve d'une mauvaise communication autours de cet événement.