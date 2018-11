....... :/ Confirmation via l'interview de son doubleur japonais, en lien ci-dessous.Pour ma part, c'est un peu la douche froide puisque, outre le fait d'être fan du personnage, je trouve que là, on perd une grande partie de ce qui a fait la popularité de Broly. A savoir, son côté malfaisant.Rien que cette scène dans le film 8, lorsque Goku parle, qui nous fait ressentir un max la dangerosité de Broly :Bien sûr, je connais la chanson ! Le Broly du film 8 et le Broly d'aujourd'hui sont différents. Mais personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi différent. Surtout quand l'auteur dit au début avoir repris en grande partie ce qui a fait la renommée de Broly, à l'époque. Je m'attendais au minimum qu'on conserve au moins son côté malfaisant, le fait que ce soit vraiment un méchant...Au point où on en est, je regrette vraiment que Toriyama et la Toei aient voulu faire revenir Broly. Pourquoi ne pas avoir créé un personnage avec un autre design, un autre nom, vu qu'au final il est complètement différent ?....Dans l'esprit de beaucoup de fans, Broly c'est un peu l'anti-Goku. C'est le mec qui détruit une planète, devant son peuple, tout en se marrant la gueule. C'est le psychopate qui torture Goku en faisant du trampoline avec lui. C'est le mec qui te fait chier dessus le prince des saiyans etc etc etc.Du coup, si on perd ça, on perd un côté très intéressant de Broly.Après why not, si le Broly a une personnalité intéressante. Il faut voir le film avant d'avoir un avis final, bien sûr.Mais c'est vrai que sur ce point, pour l'instant, c'et très décevant pour ma part.