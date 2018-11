Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence avec le Trophée aide Yuri Kozukata. L'héroïne de Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires fait donc partie des trophées aide. Les combattants qu'elle photographie avec sa Camera Obscura sont paralysés un court instant.Le Trophée aide Spring Man saute et court dans tout le stage en se servant de ses bras extensibles pour cogner, encore et encore, exactement comme dans le jeu ARMS. En situation critique, il déchaîne une attaque spéciale et roue son adversaire de coups.Les Esprits sont des personnages qui ont perdu leur enveloppe physique. Associez-les à un combattant pour que celui-ci gagne toutes sortes de nouvelles compétences.Les conditions dans lesquelles se déroulent les combats d'Esprits vous rappelleront peut-être le personnage que vous affrontez. En cas de victoire, vous aurez une chance de rallier son esprit à votre cause.Il existe deux types d'Esprits. Les esprits primaires améliorent les capacités physiques et les esprits de soutien confèrent des talents spéciaux. Il est intéressanr d'essayer différentes combinaisons pour renforcer vos combattants.La musique ""Guile Stage"" du jeu Street Fighter II est signée Yuzo Koshiro.On passe ensuite Combattant du jour Ken. Il est le Combattant écho de Ryu. Leurs différences sont les mêmes que dans le jeu original : Ken se déplace un peu plus vite que Ryu, leur Hadoken n'a pas le même aspect et le Shoryuken puissant de Ken est enflammé. Ken dispose de deux Smash finaux : Shinryuken at Shippu Jinraikyaku.Le Combattant Le capitaine Olimar se bat en donnant des ordres aux différents Pikmin qu'il commande. Les capacités des Pikmin dépendent de leur couleur. Changer de costume vous permet d'incarner Alph. Pour rappel, le jeu sortira lui le 07 décembre prochain...Source : https://twitter.com/SmashBrosJP/status/1060804183287312384