Voici une Information autour de la Xbox One :Le jeu PlayerUnknown's Battlegrounds rejoint le Xbox Game Pass :On passe ensuite au jeu de Blue Manchu, Void Bastards :Crackdown 3 sortira le 15 février 2019 :Hellblade : Senua's Sacrifice sera disponible dans le Xbox Game Pass :On passe ensuite à Kingdom Hearts III :La trilogie Final Fanatsy XIII va être disponible sur Xbox One, grâce à la rétro-compatibilité :Sea of the Thieves : The Arena sortira en début d'année prochaine :On passe ensuite à Jump Forces et ses trois transformations :State of Decay 2 va avoir une mise à jour gratuite prochainement :Just Cause 4 était présent :Devil May Cry 5 se dévoilera plus durant les Game Awards 2018 :Minecraft se devait d'être là, avec son extension Cats & Pandas :On passe ensuite à Shadow of the Tomb Raider :Metro Exodus aura droit à son Collector :On passe ensuite au prochain contenu de Forza Horizon 4 :Voici la liste des jeux qui seront inclus dans le Xbox Game Pass :Osidian, et accessoirement InXile, rejoint le giron Microsoft :Et voila ce qui conclut cet événement...Source : https://www.resetera.com/threads/x018-ot-phil-me-in.80065/