Metro Exodus aura droit à un bon gros collector.Cette édition s'appelle tout simplement, The Spartan Edition-Une figurine en résine (environ 26cm)-Des cartes postales-Une plaques militaires Spartan et patchs-Une boite métallique (en forme de baril radioactif)-Avec ou sans la Aurora EditionLe collector est disponible au prix de 234€ avec le jeu ou 150€ sans le jeu.Le collector est limitée a 4000 exemplaires monde.

posted the 11/10/2018 at 10:37 PM by leblogdeshacka