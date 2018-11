C'est un événement, le X0 est de retour après 10 ans d'absence et fait escale cette année à Mexico City !Au programme des festivités, il faudra retenir une chose : Inside Xbox.En effet, d'après Microsoft, cet Inside Xbox sera le plus riche jamais vu avec plein d'annonces et desurprises, ce qui nous hype au plus haut point !Venez donc rejoindre la communauté durant cette soirée exceptionnelle avec, au programme, unelibre antenne (sur Discord) qui vous permettra de donner votre avis et ce que vous attendez le plus de cetévénement.On compte sur vous !Libre antenne https://discord.gg/X9xnz4r Choisissez votre plateforme de stream préférée :[video]http://www.mixer.com/cnplaytv[/video]----------------------------------------