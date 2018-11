Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Le jeu Death Stranding est en développement depuis un certain temps déjà, et la date de sortie du premier jeu développé par Hideo Kojima et de son studio Kojima Productions n’a pas encore été révélée. Selon un rapport récent, le jeu pourrait être sur le point de sortir. En effet, le journal japonais Asahi Shimbun a récemment eu l'occasion de s'entretenir avec Hideo Kojima en septembre. Selon le journal, le jeu aurait apparemment atteint la phase de polissage, avec Hideo Kojima jouant au jeu et suggérant des améliorations. Tous les éléments de jeu ont également été mis en place depuis l’été dernier.Hideo Kojima a également parler un peu au sujet de son départ avec Konami il y a quelques années. Bien qu'il ne puisse toujours pas parler ouvertement de la question, le concepteur de jeu a déclaré qu'il avait l'impression que tout avait été perdu après la séparation, ce qui l'empêchait également d'utiliser le nom Metal Gear pour ses créations. Après la scission, Kojima souhaitait prendre quelques années de congé, mais des personnes de son entourage lui ont suggéré de commencer à travailler sur quelque chose de nouveau dès que possible. Il finit par faire ce qu'on lui suggera, et c'est comme ça que le jeu Death Stranding devint réalité...Source : https://wccftech.com/death-stranding-polishing-phase/