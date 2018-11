On March 19, The Lost Child, Penny-Punching Princess, and The Longest Five Minutes will be available as physical releases! Originally released as digital copies only, these three games will be the last PlayStation®Vita titles we will be releasing in physical form. These "limited" titles will be available through retailers in North America, so make sure you pick up your copies while you can!

Une superbe nouvelle de chez NISA viens de sortir en espérant que ce sera valable pour l'Europe car non annoncé dans le communiqué !Les titres The Lost Child, The longest Five Minutes et Penny-Punching Princess seront disponible aux USA en format physique sur notre petite Vita chéri !!!!!!^^NISA oublié pas l'Europe SVP !!!!!