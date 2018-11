Voilà le jeu m'intéresse ayant testé la démo sur PS4 et je me demandais si ça vaut vraiment le coup d'acheter le tambour bien que c'est un des arguments de vente de la licence de base parce que 110 voilà quoi ça fait un peu mal surtout que c'est une édition limitée.



Et aussi savoir pourquoi les playlist sont différentes je trouve ça un peu con la chanson qui me motive est sur ps4, mais bref dans tous les cas je prendrais la version switch reste à voir les retours des gens.