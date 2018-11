Jeffrey Kaplan est le vice-président de Blizzard Entertainment depuis 2013. Jeffrey Kaplan est le vice-président de Blizzard Entertainment depuis 2013.

"Nous n'avons rien à annoncer, ni aucun projet avec Nintendo ou Switch pour le moment, mais -"

"C'est une possibilité ?"

"C'est une chose pour laquelle nous sommes très ouverts."

Eurogamer

"En parlant de complications techniques: avez-vous envisagé de mettre Overwatch en Switch (Diablo a été lancé aujourd'hui sur Switch)? Cela pourrait-il fonctionner ?"Jeff Kaplan :"Notre philosophie a toujours été de vouloir autant de joueurs que possible a jouer à Overwatch, et de toucher le plus grand nombre possible de joueurs potentiels pour Overwatch. Nous explorerons toujours une plateforme si nous pensons pouvoir la rendre viable - à la fois sur la technologie et sur la relation commerciale. Nous aimerions le faire."Jeff Kaplan:PS : Désolé pour la traduction approximative.