Finalement, c'est préco car je l'ai eu à un bon prix.Bonus de Préco : Obtenez les tâches spéciales et un ensemble spécial de soldat à choisir parmi les huit disponibles dans BF V.Le récit de guerre "The Last Tiger", la fameuse campagne allemandeArrivé du terrain d'entrainementAjout de la personnalisation des véhiculesNouvelle map du nom de Panzestorm (très axé sur les véhicules)Ajout du mode coopératif Tir GroupéNouvelle grande opérationRetour du mode Ruée (rush)Retour du monde conquête en escouadeArrivée du mode Battle RoyaleNouvelle map "Battle of Greece"Nouvelle mission en mode Tir GroupéNouveau mode multijoueurLe mode Firestorm (Battle Royale) n'arrivera donc qu'en mars.Le mode ruée n'arrivera lui qu'entre janvier et mars.