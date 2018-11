Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry V :Le dernier magazine EDGE contient un dossier sur le prochain jeu de Capcom :Pour rappel, le jeu sortira le 08 mars 2019 sur Ps4 et Xbox One...Source : https://tribogamer.com/noticias/51909_devil-may-cry-5-recebe-fantastica-arte-na-edge.html

Who likes this ?

posted the 11/09/2018 at 07:48 PM by link49