2017 c'était bien 2018 c'est encore mieux!

Alors oui l'est le rendez-vous majeur de chaque année mais il y en a un autre qui depuis l'an dernier monte en grade et devient un incontournable, les, avec des tas de nouvelles annonces, que dis-je, de "" et d'interventions marquantes comme la présence demais encore la prise de parole d'intervenantssouvenez-vous,... de la musique, et du suspense quant aux résultats des récompenses, bref, la célébration du Jeu Video, voilà un Show digne de ce nom qui a prit beaucoup d'ampleur incontestablement.Et oui, c'est via le compte twitter de, qui n'est qu'autre que le, que nous apprenons que cette année la cérémonie passe un nouveau cap et proposera encore plus d’annonces que l’an dernier, soit un record qui pourra en ravir plus d'un.Quels titres aimeriez-vous revoir ou voir pour l'occasion, nous aurons très probablement droit à un nouveau trailer deet bien d'autres.En attendant voilà un teaser bien classe.