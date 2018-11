Bonne nouvelle si vous avez raté les Pikachu Casquettes(ou Pikasquettes pour le intimes)! Nintendo/Game Freak propose 5 codes permettant de récupérer les 5 dans la même cartouche sans aucune restriction(pas besoin de recommencer le jeu donc). Il faut comme d'habitude passer par le Cadeau Mystère. Les codes sont valables jusqu'au 1er décembre 2018. Ils sont compatibles Soleil/Lune et Ultra Soleil/Ultra Lune. Hoenn : LETSGOPIKACHU06 Sinnoh: LETSGOPIKACHU09 Unys: 13LETSGOPIKACHU Kalos: LETS17GOPIKACHU Alola: LETSGO19PIKACHU

posted the 11/09/2018 at 06:59 PM by ouroboros4