Votre but sera de récupérer les Cristaux du Temps qui ont été volés, avant la fin de l'anniversaire d'Elli.

Editeur : Bandana Kid Développeur : Bandana Kid Genre : Aventure/Plates-formes/Puzzles Prévu en exclusivité sur Nintendo Switch Date de sortie : Décembre 2018 Langues : Anglais / Français / Allemand / Italien / Espagnole / Portugais et Japonais

