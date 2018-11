Enfin une date ! Hier soir, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, Disney a annoncé que sa future plateforme de vidéo en streamingcomme le rapporte "Les Echos", ce service proposera des contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic avec un "accès à notre incroyable catalogue de films et de programmes de télévision", a déclaré Robert Iger, le patron du mastodonte américain.Pour marquer son lancement, le service de streaming de Disney prépare une série issue de l'univers "Star Wars". Il s'agira d'un prequel de "Rogue One : A Star Wars Story", film sorti en 2016, lui aussi prequel de la première trilogique de "Star Wars". La série, dont le nom n'a pas encore été indiqué, sera portée par l'acteur Diego Luna. Il reprendra le rôle de l'espion rebelle, Cassian Andor, qui avait aidé Jyn Erso à voler les plans de l'Etoile de la mort dans "Rogue One". Etant donné le taux de mortalité élevé dans ce long-métrage, une suite aurait été difficile à réaliser. Bénéficiant d'un budget de 100 millions de dollars pour dix épisodes, la série se déroulera donc entre l'épisode III et "Rogue One".Par ailleurs, Bob Iger a également évoqué l'une des "grosses priorités" de Disney pour l'année à venir, à savoir le rachat de la 21st Century Fox. Le patron du géant américain se dit "de plus en plus optimiste" quant au bouclage de cette acquisition à plus de 70 milliards de dollars, et ce avant la fin du premier semestre de 2019. Il a déjà reçu le feu vert du régulateur américain l'été dernier, ainsi que celui de Bruxelles cette semaine. Avec ce rachat, Disney espère capitaliser sur le riche catalogue de la Fox pour concurrencer le puissant Netflix, qui a déjà pris plusieurs longueurs d'avance sur le marché international.Avant le lancement de Disney+, le PDG de la firme aux grandes oreilles a vanté les bons résultats trimestriels de son entreprise. D'après ses chiffres, la division "Studio et divertissement" a enregistré une hausse de ses revenus de 50%, s'élevant à 2,15 milliards de dollars. Ce secteur a été renforcé par les succès des films et dessins animés de Disney : "Les Indestructibles 2", "Avengers : Infinity War" et "Black Panther". "C'est la meilleure année au box-office pour Disney", a déclaré Christine McCarthy, directrice financière de l'entreprise américaine.