Voici une Information concernant un jeu à paraitre sur Xbox One, Crackdown 3 :Sur la publication de la page Xbox Store pour le jeu Crackdown 3, il a été révélé que le jeu ne prend en charge que le mode coop à deux joueurs, contrairement à quatre joueurs initialement promise, et même toujours mentionnée sur la page de démarrage spéciale du jeu. La capacité de coopération à deux joueurs est maintenant indiquée et est mentionnée spécifiquement dans la description du jeu. En effet, il sera possible de jouer à la campagne en solo ou avec un ami en mode coopératif. Pour rappel, le jeu sortira en février prochain...Source : https://gamerheadquarters.com/news/crackdown-3-two-player-coop-only.html