Une amusante erreur d’impression a amené certains acheteurs du livre de Super Mario Bros. 3 d’Alyse Knorr (qui explique pourquoi le jeu est devenu si populaire) à recevoir leur ouvrage tant désiré avec un contenu étonnamment ... croustillant et puissant.Effectivement, au lieu d'obtenir un livre probablement sans intérêt consacré à l’histoire du plombier italien et de son frère psychopathe , certains acheteurs ont plutôt eu la chance d'obtenir le livre de poésie «Grabbing Pussy» de Karen Finley. Bref , cela représente certainement une opportunité en or pour les ignares de faire jaillir leur intellect grâce à cet excellent ouvrage.