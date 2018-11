Critique 180s - SANS SPOIL

La saga prequelle du fan service revient pour un 2nd volet dans la veine de son prédécesseur: sans âme et sans rien à raconter.

Mais bon c'est pas le but. Le but c'est le flouze !





Critique fleuve - AVEC SPOIL

Twist final de la honte, incohérence par paquet, le nouveau volet de la saga Harry Potter mérite sa critique fleuve pour mettre le doigt la ou ça fait mal (sur l’entièreté du film quoi).





Et vous, qu'en avez vous pensé ?