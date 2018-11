Voici une Information autour du jeu God of War sur Ps4 :Le jeu God of War a remporté le premier prix lors des Trusted Reviews Awards 2018. Dans son article, Brett Phipps, ancien éditeur de jeux, a déclaré : "God of War raconte une histoire merveilleuse à travers un spectre magnifique tacheté de quelques gouttes du sang de vos ennemis." Voici les autres gagnants :- Dead Cells : Jeu indépendant de l'année- Monster Hunter World : Jeu de l'année multi-plateforme- God of War : Jeu de l'année sur Ps4- Super Mario Odyssey : Jeu de l'année sur Nintendo Switch- Forza Horizon 4 : Jeu de l'année sur Xbox One- Pillars of Eternity 2 : Deadfire : Jeu PC de l'année- Florence : Jeu mobile de l'annéeReste à voir s’il en gagnera d’autres…Source : https://www.resetera.com/threads/trusted-reviews-awards-2018-god-of-war-wins-goty-2018.79929/