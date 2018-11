Voilà la petite surprise du jour Microsoft offre Crackdown Gratuitement sur XBOX / 360 et ONE , le jeu est optimisé en 4K pour la ONE X et c'est encore une petite claque aujourd'huipour l'avoir il suffit de cliquer sur ce lien ou se rendre dirrectement dans le Store : http://marketplace.xbox.com/en-US/Product/Crackdown/66acd000-77fe-1000-9115-d8024d5307dc?noSplash=1