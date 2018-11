Petit retour d’expérience après 24 jours d'utilisation :j'étais intéressé depuis un moment par l'achat d'un bracelet connecté ou bien d'une montre. Le plus gros frein à cet achat était souvent l'autonomie et l'étanchéité.Après plusieurs années d’hésitation, mon choix s'est porté sur cette montre hybride. J'ai craqué pour plusieurs raison. Déjà la marque qui est française et réputée pour son innovation etc ... le design de la montre. Je voulais une belle montre qui puisse aussi bien passé en tenue de sport ou bien au bureau en chemise ou pour sortir. En ce qui concerne l'autonomie, là ou une apple watch qui coute un bras se recharge tous les deux jours, j'ai rechargé la steel HR pour la première fois au bout de 24 jours. En la sortant de la boite la montre est chargé à 85%. Sachant qu'au départ il faut faire la MAJ, les réglages etc ... j'ai fait du sport avec tous les jours sans exception et je l'ai porté également en dormant pour l'analyse du sommeil. Pour l'analyse du sport la montre est plutôt fiable. On peut lancer une activité depuis la montre mais la montre détecte les activités toute seule et de manière précise. J'en veux pour preuve qu'en passant dans une salle de sport et ayant fait du tapis de course sans lancer d'activité sur la montre, à la fin de la séance la montre m’annonçait la même durée et les même calories perdus que le tapis de course. Idem pour le rythme cardiaque. Donc très content.Ce genre de montre sert aussi à recevoir les appels et recevoir les notifications du smartphone.Contrairement à une apple watch, la steel ne sert pas à répondre et c'est tant mieux dans mon cas. En effet, la Steel a eu un effet bénéfique pour moi. Je suis beaucoup moins collé à mon téléphone. Plus besoin de regarder 50 fois son tel pour voir si on a reçu ou loupé quelque chose. Une fois qu'on a configuré ce qu'on voulait sur la montre, quand on reçoit un sms/Whathaps/facebook/appel par exemple, la montre vibre et l'interlocuteur apparait ainsi que les 40 première lettres du message. Suffisant pour comprendre. Si c'est important on répond sinon ça attend.Donc super achat que je ne regrette pas. L'appli health mate est bien foutu et le tout fonctionne très bien. Je recommande fortement !