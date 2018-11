Voici une Information autour du jeu Final Fanatsy XV :Hier, on a appris Hajime Tabata a démissionné et a donc quitté le Studio Square-Enix. Il a déclaré que depuis hier, il a reçu de nombreux appels d'autres compagnies, mais qu'il a toujours l'intention de créer sa propre entreprise. Apparemment, pas de répercussion négative pour lui pour le moment donc...Source : https://www.resetera.com/threads/tabata-resigns-from-square-enix-ffxv-dlcs-canceled-episode-ardyn-still-coming-read-op.79650/page-41

posted the 11/09/2018 at 07:47 AM by link49