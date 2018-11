A quelques jours de la sortie du jeu Fallout 76, gamestop propose l'unboxing de la version Armor Edition.Le packaging est vraiment réussi et le contenu tiens la route, avec des figurines, la Map bien enroulé (pas plié comme dans les autres collectors), le steelbook vraiment classe, même si j'aurai voulu un boîtier classique en plus et le casque taille réelle qui défonce la rétine.J'espère que pour DOOM Eternal, nous aurons droit au casque du héros dans le collector

Who likes this ?

posted the 11/09/2018 at 12:53 AM by leblogdeshacka