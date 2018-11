Avec désormais près de 80 millions de joueurs en un peu plus d'un an d'existence, Fortnite est clairement l'un des jeux les plus populaires de l'histoire, aidé par son caractère free-to-play. Il vient de rentrer un peu plus dans l'histoire en battant un nouveau record.



À l'occasion du lancement de Fortnite en Corée du Sud, ce qui ne devrait pas ralentir le succès du titre, Sung Chul Park, un représentant d'Epic Games, a confirmé qu'actuellement, il y a souvent 8,3 millions de joueurs en simultané en ligne. Il s'agit ni plus ni moins du record absolu de personnes connectées en même temps à une même expérience vidéoludique, dépassant les 8 millions de joueurs simultanés de Crossfire, un FPS très populaire en Asie qui avait atteint ce chiffre au début de l'année 2018. Après tout, avec près de 80 millions de joueurs mensuels, il fallait s'attendre à entendre de tels résultats.



C'est énorme, et ça ne va pas s'arrêter là, Epic Games ayant encore bien des projets pour faire vivre la communauté ces prochains mois, avec notamment le début des championnats eSport officiels, qui nous mèneront jusqu'à la finale de la Coupe du Monde Fortnite en 2019.