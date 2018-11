Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :Le prochain DLC de jeu Spider-Man, "Turf Wars", paraîtra le 20 novembre. Cela a été révélé par le patch 1.10, qui a été mis en ligne hier. Les joueurs ont remarqué une petit encadré dans le menu principal qui indiquait la nouvelle date de sortie :Hammerhead sera mis en avant dans ce DLC, intitulé The City That Never Sleeps : Turf Wars. Il pésera 5 Go, soit plus du double du premier DLC, The Heist, qui pesait 2,2 Go. Le dernier DLC, Silver Lining, doit paraître en décembre 2018. Pour rappel, chaque DLC est vendu 9.99 euros...Source : https://www.dualshockers.com/spider-man-turf-wars-dlc-release-date/