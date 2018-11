ça sera pour Fin Novembre ! VoilàRed Dead Online pourrait être lancé vers la fin du mois de novembre durant Thanksgiving ou pendant la saison des soldes (Black Friday). Soit aux alentours du 22/23 Novembre.Zelnick (PDG de Take-Two) a déclaré que Red Dead Online devrait être lancé "vers la fin du mois de Novembre". Ce n'est pas tout à fait spécifique, mais c'est la première fois que nous entendons parler de la sortie de Red Dead Online pour novembre.Red Dead Online sera initialement lancé en version bêta, et le développeur Rockstar Games s'attend à des problèmes.Rockstar Games : "Red Dead Online sera prêt à être exploré seul ou avec des amis, et comportera également des mises à jour et des ajustements constants pour développer et faire évoluer cette expérience pour tous les joueurs."