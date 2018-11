Voici une Information concernant le jeu Mass Effect 4 :Durant le dernier N7Day, Casey Hudson a redonné de l’espoir aux fans de la Saga en confirmant le développement d'un nouveau jeu Mass Effect. Rien de plus pour le moment n’a été dévoilé. Reste à voir si ça sera la suite du jeu Mass Effect Andromeda, ou tout simplement le jeu Mass Effect 4…Source : https://fr.ign.com/mass-effect-andromeda-xbox-one/42749/news/mass-effect-bioware-annonce-un-nouveau-jeu-et-un-patch-one-x

posted the 11/08/2018 at 06:29 PM by link49