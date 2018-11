Hook ou la revanche du Capitaine Crochet





Star Wars

Retour vers le futur

Hoover

Thor

Shutter Island

Beetlejuice

James Bond

En vrac:

Le saviez-vous ?, revient aujourd'hui avec quelques anecdotes sur des films comme Hook ou la revanche du Capitaine Crochet, un peu de Star Wars (je ferai un spécial peux-être ! ), un peu de James Bond avec un acteur qui porte un postiche et d'autres petites surprises.Enjoy!!1 - Le film a failli être une comédie musicale.2 - Les enfants de Dustin Hoffman apparaissent dans le film : Max Hoffman joue Peter Pan âgé de 5 ans, Rebecca Hoffman est Jane dans la pièce de théâtre de l'école et enfin Jake Hoffman est un joueur de baseball dans le match de Jack Banning.3 - Les plus attentifs auront pu remarquer le caméo de Glenn Close dans l'une des scènes du film. Pas si simple, d'autant que la star interprète ici le rôle d'un pirate homme qui se voit enfermer dans le fameux coffre à bobos.4 - A la base Speilberg avait prévu le rôle de Peter Pan pour Michael Jackson. Puis le scandale est arrivé.5 - Carrie Fisher fait également une cameo (le couple flottant sur le pont de Londres) ainsi que George Lucas et Phil Collins.1-Dark Vador est très peu présent dans Star Wars Episode IV: Un Nouvel Espoir , il apparait uniquement 12 minutes à l'écran sur les 125 minutes de film.2-Carrie Fisher, n'a jamais porté de soutien-gorge sous son costume blanc, car George Lucas, lui a dit "il n'y a pas de soutien-gorge dans l'espace"1 - Dans la première ébauche de scénario, ce qui devait faire office de machine à remonter le temps était ... un réfrigérateur. Si l'idée fut abandonnée, c'est car Spielberg et Zemeckis avaient peur que des enfants ne grimpent dans leur réfrigérateur pour imiter le film et ne se piègent à l'intérieur.2 - Le prénom du personnage de Emmett "Doc" Brown correspond en fait au mot anglais "time" (temps), mis à l'envers et décomposé en deux syllabes (Em-It). Son deuxième prénom étant Lathrop, Emmet Lathrop devient Time Portal.3 - Harrison Ford apparait dans le film. En effet, au début du du film, lorsque Marty s'accroche à l'arrière de différents véhicules pour se déplacer en skateboard, il s'accroche à l'arrière d'une voiture dont le conducteur se retourne. Conducteur qui n'est autre que Ford lui même (d'autres sources prétendent que c'est en fait Steven Spielberg, producteur du film, qui conduirait en fait la voiture. Qui a raison? Qui a tord? Personne ne le sait... Faudrait demander à Robert Zemeckis pour être sûr. Selon d'autres dire, ce serait en fait Walter Scott, un cascadeur américain, qui ferait ici une caméo. Décidément...4 - On oublie souvent que le nom "Brown" de Doc est une américanisation de son vrai nom...Von Braun.1 - Le projet s'intitulait au départ "Hoover".2 - Pour jouer le célèbre ex-directeur du FBI une fois vieux, Leonardo DiCaprio, en plus de supporter un moulage en plâtre sur l'ensemble du visage, a également porté des lentilles de contact, des postiches grisonnants, un appareil dentaire ainsi qu'une prothèse nasale. Il s'est également fait teindre les cheveux en brun et s'en est même fait arracher quelques uns au niveau du front pour que son implantation capillaire soit plus régulière au moment où il portait son faux cuir chevelu. Professionnel jusque qu'au bout des cheveux!3 - Pendant le tournage, alors que Clint Eastwood arrivait sur le plateau, il croisa Leonardo DiCaprio maquillé et équipé par tous les gadgets du dessus. Le réalisateur l'a alors salué sans même le reconnaitre!4 - Leonardo DiCaprio a fait un sacré effort sur son salaire pour jouer dans J. Edgar. Alors que son cachet habituel est de 20 millions de dollars par film, l'acteur a accepté de n'être payé "que" 2 millions de dollars pour interpréter Hoover. Merci qui, Clint?1 - Tom Hiddleston avait auditionné pour le rôle de Thor, avant de finalement revêtir le costume de Loki.2 - Chris Hemsworth (Thor) a du faire un travail de préparation physique de quatre mois pour incarner le musculeux Thor. Mais l'acteur, par excès de zèle, était tellement sculpté par son entrainement qu'il a ensuite du perdre un peu de poids pendant les deux dernières semaines précédent le tournage.3 - Film Marvel oblige, Stan Lee (auteur des comics qui ont vu naître les super-héros) fait une caméo. Dans Thor, on peut le voir sous les traits du chauffeur routier qui tente sans succès de tracter le marteau de Thor.Un autre auteur de comics apparaît également dans une de ces scènes.1 - Le personnage joué par Leonardo DiCaprio a un pansement sur la tête tout au long de son "enquête" et ne le retire qu'une fois la vérité dévoilée. Le pansement symbolise la blessure du personnage et le fait qu'il ne l'ait plus à la fin symbolise la guérison.2 - "Shutter Island" a été tourné dans un hôpital psychiatrique désaffecté du Massachusetts.1 - L'acteur américain Michael Keaton qui a notamment joué les rôles de Batman ou Beetlejuice s'appelle en réalité Michael Douglas. Il choisira le nom de Keaton pour éviter la confusion avec l'acteur Michael Douglas, en référence à l'actrice Diane Keaton.2 - Au début du projet de Beetlejuice, c'est Wes Craven qui devait initialement réaliser le film, mais le scénario n'était pas assez horrifique à son goût. Il s'écarta donc du projet c'est Tim Burton qui sera désigné à sa place.3 - Selon les dires de Tim Burton , Beetlejuice serait une version parodique de L'Exorciste.Dr No1 - L'acteur de la célèbre scène d'ouverture filmée à travers le canon du pistolet n'est pas Sean Connery, mais sa doublure Bob Simmons. Sean Connery n'apparaitra dans cette scène qu'à partir d'Opération Tonnerre.2 - Les deux principales actrice du film, Ursula Andress et Eunice Gayson, étaient doublées dans la VO par Nikki Van der Zyl. Ce fut le cas pour presque toutes les James Bond girls des années 1960. Seules Honor Blackman, Diana Rigg et Lois Maxwell eurent le privilège d'avoir leur propre voix à l'écran.3 - Le rôle du Dr. No avait été proposé à Noel Coward qui déclina l'invitation par un télégramme disant: " Dr. No? No! No! No! ". Subtil.4 - Ian Fleming a proposé à son cousin (un certain Christopher Lee!) de jouer le méchant, mais le temps qu'il le lui propose et qu'il ait reçu l'accord, il apprit que les producteurs avaient déjà trouvé Joseph Wiseman.5-Attention, le mythe va en prendre un coup, Sean Connery, portait des postiche lors du tournage pour avoir des chevaux impeccable.6- Pour la saga James Bond, Pierce Brosnan aurait eu une clause lui interdisant de porter un smoking complet dans n'importe quel film entre 1995 et 2002.-Avant que Schwarzenegger ne décroche le rôle du Terminator, Mel Gibson, Tom Selleck, Michael Douglas et OJ Simpson fut envisagé pour jouer le T800-Joe Pesci à marqué Macaulay Culkin à vie dans Maman j'ai raté l'avion. Lors d'une scène, Joe Pesci mord le doigt du petit Kevin, l'acteur a vraiment mordu fort. A tel point que cela a fait une cicatrice que Macaulay Culkin porte encore aujourd'hui.-Peter Sellers a été payé 1 million de dollars pour le film Pour Docteur Folamour [Dr. Strangelove], soit 55% du budget du film. Stanley Kubrick aurait glissé à ce sujet: "J'en ai eu trois pour le prix de six!".-Pour le film Armaggedon, Ben Affleck a demandé à Michael Bay, si ce n'était pas plus facile d’entrainer des astronautes à forer, plutôt que d'entrainer des foreurs à aller dans l'espace. Michael Bay lui a simplement répondu de "la fermer"