Voici une Information autour du jeu The Legend of Zelda : Twilight Princess :Nintendo a renouvelé les marques pour le jeux The Legend of Zelda: Twilight Princess et Wii Sports Resort au Japon. Les deux marques ont pour caractéristiques les jeux vidéo, les jeux vidéo téléchargeables et les applications pour smartphone. Reste à voir si c’est juste pour protéger les marques, ou si ces deux jeux vont être portés ou pas sur Nintendo Switch…Source : https://nintendosoup.com/twilight-princess-and-wii-sports-resort-trademarks-renewed-in-japan/