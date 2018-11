Tout d'abord le jeu à été jugé assez violent, grossiers, mention de drogue et de sex modérée par l'ESRB 16+Ensuite le jeu est annoncé optimisé ONE X 4K HDR et il faudra faire de la place sur son DD car il pèserait approximativement 100 Go ( une faute de frappe semble avoir été faîte ou alors ils n'ont pas encore mis ce paramètre à jour )quelques fonctionnalitésProcurez-vous Wreacking Zone une arène entièrement destructible Motorisée par Microsoft Cloud. Ca laisse penser que le mode Multijoueur de Crackdown 3 semble à part du jeu mais à confirmerPour finir on termine sur les specs PCVoilà peut-être que la page est encore en court de modification ça sera plus clair d'ici quelques jours.