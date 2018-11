Jeux Video

Essai de quelques heures chez Sony America, et les retours sont mitigés :- Fourre-tout où ça mélange des versions US et Euro sans que personne n'explique pourquoi- Peu de travail sur la forme (bordures noires, donc aucun choix de fond)- Aucune option d'affinage ou de filtre, ni de rembobinage (même si ça aurait été un peu plus difficile avec ce type de jeu).- Quelques problèmes de lags, particulièrement sur les jeux 60ips comme Tekken 3En résumé, pour Eurogamer, ça fait le taf comme cadeau des fêtes mais on sent que Sony coté effort a fait (je cite) "le moins possible".Pour Kotaku :(pour le coup, vive la Vita