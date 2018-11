Voici une Information autour du jeu Final Fanatsy XV :Hajime Tabata a tout d'abord voulu remercier les fans qui l'ont soutenus toutes ces années. Il explique qu'il a un projet à concrétiser après le jeu Final Fanatsy XV, et que c'est pour cela qu'il a démissionné. Il souhaite créer sa propre entreprise et surtout passer le flambeau à la jeune gérération, qui créera elle aussi quelque chose de formidable. Reste plus qu'à voir ce que cela donnera...Source : https://gamergen.com/actualites/square-enix-hajime-tabata-final-fantasy-xv-vire-le-directeur-studio-luminous-productions-prend-parole-297147-1