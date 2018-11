Hello à tous,



Comme lors de la sortie du jeu je repars en live sur Taiko no Tatsujin dans sa version Switch, on part pour du training "Medium/Hard je débute sur la saga" pour environ 1h30, j'ai pris le pack Ghibli que l'on fera ensemble et je ferai les musiques que vous voulez, n'hésitez pas à passer !



Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/ashkaim