Voici une Information concernant le jeu Mass Effect Andromeda :Le jeu Mass Effect Andromeda vient d’être améliorée pour la console Xbox One X. Il n'y a pas encore d'annonce officielle, mais le Microsoft Store et la liste officielle des jeux améliorés sur Xbox One X le mentionnent maintenant et plusieurs utilisateurs ont déjà reçu la mise à jour (1,68 Go en taille). La balise 4K / Ultra HD n’est pas là, ce qui suggère que le jeu n’atteint pas la résolution 4K native...Source : https://wccftech.com/mass-effect-andromeda-got-enhanced-xb1x/