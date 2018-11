Il s'agira de la mise à jour finale de Kirby Star Allies, et ce sera la plus importante

Il sera débloqué après avoir terminé le mode histoire

Pour commencer, sachez que la troisième mise à jour gratuite du jeu sera disponible le 30 novembre prochain.Bien sûr, chacun d'eux aura ses propres capacités. Si l'on en croit la fin de la bande-annonce, il sera visiblement possible de recruter les généraux-mages Francisca, Flamberge et Zan Pertuisane en tant qu'amis de rêve, certainement après avoir terminé le mode.L'autre nouveauté la plus importante de cette mise à jour sera(nom traduit à partir du titre japonais).et fera office dedans lequel Kirby et ses amis de rêve devront résoudre plusieurs énigmes à tour de rôle dans une autre dimension afin de collecter des cœurs-ami. Des boss spéciaux apparaîtront également et sont nommés « Another Bosses ». Il s'agira de boss provenant du mode histoire d'origine, mais sous une forme bien plus menaçante et puissante. Les généraux-mages Francisca, Flamberge et Zan Pertuisane attendront Kirby et compagnie à la fin du mode, et nous imaginons donc qu'il sera enfin possible de les recruter en tant qu'amis de rêve après un dernier combat.La mise à jour devrait aussi apporter de nouveaux tableaux commémoratifs, des ajustements, des correctifs et d'autres nouveautés, mais plus de détails seront probablement dévoilés juste avant le 30 novembre.