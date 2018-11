Voici une Information autour du jeu Final Fantasy VII Remake :Gamespot a listé les gros jeux à venir sur Ps4 en 2019 et plus tard. Selon eux, malgré les dernières déclarations de Square-Enix, le jeu Final Fantasy VII Remake sortirait bien l'année prochaine. Voici leur liste complète des jeux prévus en 2019 minimum :- Anthem- Babylon’s Fall- Beyond Good And Evil 2- Control- Final Fantasy VII Remake- Cyberpunk 2077- Days Gone- Devil May Cry 5- Death Stranding- Dead or Alive 6- Dying Light 2- The Elder Scrolls VI- Ghost Of Tsushima- Kingdom Hearts III- The Last Of Us : Part II- Metro Exodus- Nioh 2- Rage 2- Resident Evil 2 Remake- Skull & Bones- Sea of Solitude- Sekiro : Shadows Die Twice- Starfield- Star Wars : Jedi Fallen Order- Tom Clancy's The Division 2- Twin Mirror- Wolfenstein : YoungbloodC'est possible, ou alors...Source : https://www.gamespot.com/gallery/the-biggest-ps4-games-coming-in-2019-and-beyond-an/2900-2044/6/