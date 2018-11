Voici une Information concernant le jeu Grand Theft Auto V :Lors de son dernier bilan financier, Take-Two a annoncé que le jeu a été vendu à 100 millions d'exemplaires dans le monde, en faisant le deuxième jeu le plus vendu dans le monde donc, derrière Minecraft.On a aussi appris que le jeu Red Dead Redemption 2 s'est vendu à 17 millions en 8 jours, ce qui veut dire qu'il s'est déjà mieux vendu que le premier, mais lui en 8 ans...Source : https://www.resetera.com/threads/grand-theft-auto-v-hits-100-million-sell-in.79582/

posted the 11/07/2018 at 10:22 PM by link49