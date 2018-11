Pillars of Eternity 2 s'est en effet écoulé qu'à 110 000 exemplaires.Selon ce site si dessous, les devs de Obsidian doivent renoncer à leur salaire pour que le studio survive:Le rachat par Microsoft est peu être une bonne chose au final, pour que le studio ne disparaisse pas.

i@XboxP3, si vous faites une affaire avec Obsidian Ent, je regarderais vraiment, vraiment, vraiment les chiffres de vente Pillars of Eternity (que Fig a indirectement révélé ce mois-ci, et a essayé d'être prudent à ce sujet). De bons développeurs, une mauvaise gestion - Engagez les développeurs, lancez la balle au sommet.

posted the 11/07/2018 at 09:10 PM by jenicris