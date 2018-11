Le jeu Tales of Vesperia Definitive Edition est actuellement à 32.99€ sur PS4 et One et à 39.99 sur Switch.À l’occasion de son 10ème anniversaire, Tales of Vesperia est de retour ! Retrouvez l’un des épisodes les plus marquants de la série Tales of avec des graphismes améliorés, et découvrez des personnages et du contenu inédits pour la première fois en dehors du Japon ! Un conte mémorable L’histoire d’un jeune héros en quête de justice qui a marqué les joueurs de l’époque est de retour avec une résolution graphique améliorée sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC ! Une édition pleine de contenu Plongez dans l’édition définitive de Tales of Vesperia avec des graphismes remis aux goûts du jour, des pistes musicales mémorables, des mini-jeux captivants, des boss uniques, et une collection de costumes inédits en Europe ! Le groupe s’agrandit ! Faites connaissance avec les six personnages de la version originale, et découvrez pour la première fois en Europe deux personnages inédits : ○ Patty Fleur, une jeune pirate en quête de trésors et d’aventures… mais aussi de son passé oublié ○ Flynn Scifo, meilleur ami de Yuri et chevalier impérial, qui finira par vous accompagner lors de votre épopée Prenez-part au combat ! Composez votre équipe idéale et affrontez vos adversaires en utilisant de nombreuses capacités dans des combats en temps réel captivant!