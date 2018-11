Voici des Informations concernant le jeu Tales of Vesperia : Definitive Edition :Bandai Namco Entertainment vient de mettre le jeu Tales of Vesperia : Definitive Edition sur l'eShop de la Nintendo Switch, qui est donc désormais disponible au préchargement au Japon. Selon la fiche eShop, le jeu Tales of Vesperia : Definitive Edition nécessitera 12,8 Go d’espace libre. Le jeu se compatible avec le Nintendo Switch Pro Controller et il sera possible de transférer ses auvegarde sur le Cloud. Enfin, la version japonaise contiendra les langues suivantes : le japonais, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le portugais, le russe, le coréen et le chinois. Pour rappel, le jeu sortira le 11 janvier prochain...Source : https://nintendosoup.com/tales-of-vesperia-definitive-edition-file-size-languages-and-more-revealed/