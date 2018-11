Mais c'est quoi cette mode de foutre des youtubeurs en tant que doubleurs?



C'est dégueulasse au possible, non mais franchement bravo à vous Benzaie, Drunge et Carole, en 1 min de bande-annonce vous avez réussi a faire pire que la VF de MGS 1 et de Hokuto no Ken réunie, rien que ça!



Mes oreilles saignent et les vôtres aussi, enfin du moins si vous avez le courage de cliquer sur la vidéo.



A savoir qu’être doubleur, c'est un métier, ça demande des compétences de comédien, de l'expérience selon la situation ou le projet, et surtout une formation au métier...



Plus jamais ça svp c'est plus possible a ce niveau. J'espère qu'on n'aura pas Julien Chiasse dans la VF de Resident Evil 2 en tout cas.